“А я кажу: добре, а чому йому зарплата тоді не приходить? Я кажу, усім прийшла, а йому не прийшла. Я кажу, що ви з мене петрушку робите?”, - скаржиться росіянин у розмові з іншим соддатом.

Чоловік розповідає, що вже вкотре телефонував в Міноборони Росії, а там “ вони мені одне й те саме кажуть, він числиться в живих. У безвісти зниклих не значиться, він не поранений”, каже солдат у телефонній розмові.

Москва приховує факт смерті своїх солдатів з метою невиплати обіцяної грошової компенсації, розповідає російський військовослужбовець у перехопленій розмові, аудіозапис якої опубліковала українська воєнна розвідка (ГУР МОУ).

“Я кажу, вам вигідно говорити мені, що він ну числиться живим і безвісти зниклий, за нього не платити. Розумієш, уже півтора місяця від нього звісток ніяких нема, Фархарде”, - додав він.

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Солдат розповідає, що Росії вигідно вважати військовослужбовця безвісти зниклим або навіть живим, щоб не виплачувати обіцяної компенсації.

Раніше президент Росії Владімір Путін заявив, що сім'я російського солдата отримає майже 5 мільйонів рублів (близько 54 тис. доларів) і додаткові виплати за його загибель в Україні.

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Уряд Росії передбачив у проєкті федерального бюджету на 2024 рік кошти на виплати близько 100 тисячам сімей військовослужбовців, загиблих в Україні.

Серед російських військовослужбовців зростає невдоволення нереалістичними цілями командирів і вкрай небезпечними бойовими завданнями, які вони ставлять перед солдатами.

У низці розмов, нещодавно перехоплених ГУР, солдати обговорюють способи відмовитися від служби і уникнути подальшого відправлення на фронт,. в той час як цивільне населення панічно боїться призову на військову службу.

Наприклад, було підслухано телефонну розмову російського солдата, який повідомив, що частина батальйону "Москва" не підкорилася наказам і зараз "простоює в лісі, не беручи участі в бойових діях".

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В іншому випадку російські солдати скаржилися на те, що їм не давали відпустки майже два роки, і говорили, що "скоро ми зберемо натовп і попрямуємо до Росії".

Минулого року Kyiv Post взяв інтерв'ю у Марії*, яка працює в українській розвідці професійним підслуховувачем. Жінка розповіла про шокуючі речі, які вона чує.

Росія регулярно відкидає зміст перехоплених дзвінків, які публікує Україна, заявляючи, що вони сфальсифіковані, як повідомляє Kyiv Post.

Вона сказала: "Так, вони всі справжні, навіть якщо вони можуть здатися божевільними. Іноді я сама не можу повірити в те, що чую, але ми маємо те, що маємо".

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Kyiv Post регулярно публікує деякі з найбільш показових і шокуючих перехоплених розмов.

Ви можете прочитати деякі з них за посиланнями нижче:

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