Служба державної безпеки Латвії розпочала перевірку щодо можливої протиправної участі низки латвійців у війні в Україні на боці збройних сил Росії.
Про це повідомляє Delfi.
За даними видання, у мережі з'явилося відео, на якому зображено двох чоловіків у війському екіпіруванні. На столі, за яким вони сиділи, були розставлені коробки з предметами, схожими на тепловізори.
Один із чоловіків, сказавши "добрий вечір" латиською мовою, продовжує російською: "Військові-інтернаціоналісти з Прибалтики висловлюють подяку "Макаричу", Рязанському руху "Свої" і спонсорам за надані тепловізори, і сподіваємося на зростаючу антифашистську тенденцію, які готові допомогти на фронті".
Другий чоловік на відео говорить латиською мовою: "Велике дякую, друзі".
Зазначається, що 19 лютого 2015 року в Латвії набули чинності зміни до Кримінального кодексу, які забороняють протиправну участь у збройному конфлікті за кордоном.
Раніше ми писали, що Латвія найближчим часом відправить в Україну безпілотники власного виробництва на загальну суму 1 мільйон євро. Також уряд Латвії ухвалив рішення безкоштовно передати Україні 12 автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв.
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