Служба державної безпеки Латвії розпочала перевірку щодо можливої протиправної участі низки латвійців у війні в Україні на боці збройних сил Росії.

Про це повідомляє Delfi.

За даними видання, у мережі з'явилося відео, на якому зображено двох чоловіків у війському екіпіруванні. На столі, за яким вони сиділи, були розставлені коробки з предметами, схожими на тепловізори.

Один із чоловіків, сказавши "добрий вечір" латиською мовою, продовжує російською: "Військові-інтернаціоналісти з Прибалтики висловлюють подяку "Макаричу", Рязанському руху "Свої" і спонсорам за надані тепловізори, і сподіваємося на зростаючу антифашистську тенденцію, які готові допомогти на фронті".

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Другий чоловік на відео говорить латиською мовою: "Велике дякую, друзі".

Зазначається, що 19 лютого 2015 року в Латвії набули чинності зміни до Кримінального кодексу, які забороняють протиправну участь у збройному конфлікті за кордоном.

Раніше ми писали, що Латвія найближчим часом відправить в Україну безпілотники власного виробництва на загальну суму 1 мільйон євро. Також уряд Латвії ухвалив рішення безкоштовно передати Україні 12 автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв.