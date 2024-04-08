Найманці ПВК "Вагнера", які працюють інструкторами російських військовослужбовців для війни в Україні на білоруських полігонах, тікають із Білорусі до Африки через низьку заробітну платню.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Українське підпілля в Білорусі повідомляє, що учасників ПВК «Вагнера» не влаштовує платня за інструкторську роботу. За участь у війні на африканському континенті платять більше, тому відбувається відтік інструкторів, які обирають участь у війні в Африці.

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"За останній період кількість вагнерівців на території Білорусі скоротилася з 500 осіб до 400. Схоже, що з такими темпами бранців на війну в Україні буде нікому навчати і з військкомату відправлятимуть відразу на передову. Зрештою, із свідчень нашого підпілля, так здебільшого і трапляється", - зазначають у ЦНС.

Раніше ми писали, що у Росії готуються збільшити вивезення українських дітей з окупованих територій під виглядом направлення на оздоровлення та реабілітацію.