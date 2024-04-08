Міністерство енергетики Литви запропонувало розібрати свої закриті теплові електростанції (ТЕС) на запчастини й передати обладнання на потреби української енергосистеми.

Про це в ефір телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використовувати їхні теплові станції, які закриті. Використовувати їх як донорів, тобто можливість розібрати і отримати ті запчастини, які нам потрібні", - заявив він.

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Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Литва закупить для України 3 000 литовських безпілотників, а також виділить 15 млн євро на програми реабілітації поранених українських військових.

Крім того, під час урочистостей на честь 20-ї річниці вступу Литви до НАТО її президент закликав допомогти Україні перемогти у війні.