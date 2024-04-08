Російська окупаційна влада почала розносити квитанції за комунальні платежі у зруйновані будинки Маріуполя.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Жителі окупованого міста отримують квитанції за комунальні послуги, яких немає. Більш того, їх принесли навіть до зруйнованих квартир, де ніхто не живе", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з подібною ситуацією зіштовхнулись власники квартир у будинку на вулиці Троїцькій. Там квартира перебуває в аварійному стані та навіть немає батарей. Однак рахунок за опалення росіяни принесли.