Росія звернулася до Казахстану з проханням підготуватися до постачання 100 тис. тонн бензину на випадок дефіциту, який може виникнути через атаки українських безпілотників і перебої з постачанням.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Reuters.

Джерела повідомили, що Москва звернулася до Казахстану з проханням створити резерв у розмірі 100 тис. тонн бензину, готового до постачання в Росію. Одне з джерел поінформувало, що угода вже погоджена.

Зазначається, що Білорусь також погодилася допомогти Росії з бензином.

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За даними джерел, станом на 5 квітня запаси бензину Аі-92 в Казахстані становили 307, 7 тис. тонн, а бензину Аі-95 - 58 тис. тонн. Запаси дизельного пального - 435, 3 тис. тонн, а запаси авіаційного керосину - 101 тис. тонн.

Атаки безпілотників вивели з ладу близько 14% потужностей російських НПЗ станом на кінець березня. Поки що Кремль заявляє, що ситуація на внутрішніх ринках палива стабільна, а запаси достатньо великі.

Москва раніше ввела заборону на експорт бензину на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострому дефіциту палива, хоча вона не поширюється на очолюваний Москвою Євразійський економічний союз, включаючи Казахстан, а також такі країни, як Монголія, з якими у неї є міжурядові угоди про постачання палива.

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Казахстан також обмежив експорт палива до кінця року, за винятком гуманітарних цілей.

Раніше джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляли, що 2 квітня СБУ разом із ГУР уразили установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це - 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік.