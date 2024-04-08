Уряд Данії ухвалив рішення про виділення 40 млн данських крон (приблизно 5,8 млн євро) в українську енергетичну систему. Зокрема, через нещодавні жорстокі російські атаки на інфраструктуру України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Данії.

"В останні тижні Росія вирішила посилити цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, і ми стали свідками масштабних руйнувань. З данського боку ми виділяємо 40 млн данських крон на необхідні відновлювальні роботи, щоб Україна могла підтримувати енергопостачання", - заявив міністр з питань співробітництва з метою розвитку та глобальної кліматичної політики Дан Йоргенсен.

Advertisement

У повідомлення зазначається, що 40 мільйонів данських крон допоможуть забезпечити надійне електропостачання, а отже, доступ населення до води і тепла протягом майбутньої зими. Гроші виділено з цивільних фондів урядового фонду України.

Крім того, раніше Данія вже надавала надзвичайний пакет, щоб допомогти Україні підготуватися до енергопостачання в майбутні зими. Пакет був підготовлений Данським енергетичним агентством у тісній співпраці з українськими партнерами та сприятиме вибору енергетичних технологій і залученню інвестицій, а також може стати основою для донорської допомоги в майбутні зими.

Advertisement

Пізніше стало відомо, що Міністерство енергетики України та Міністерство клімату, енергетики і комунальних послуг Данії уклали домовленості про партнерство у сфері відновлюваних джерел енергії з особливим акцентом на біогазі.

Відповідний документ підписали очільники міністерств Герман Галущенко та Ларс Огор під час зустрічі у Києві.

«Данія та Україна співпрацюють у сфері енергетики вже 10 років - наша співпраця почалася з вітрової енергетики, відновлюваних джерел, енергоефективності. Тепер додався ще один компонент – біогаз. Є багато данських компаній, які готові долучитися до співпраці з Україною у цьому напрямку», - зазначив міністр клімату, енергетики і комунальних послуг Данії Ларс Огор.

Advertisement

Домовленості про партнерство у сфері відновлюваних джерел енергії з особливим акцентом на біогазі буде включено до Програми енергетичного партнерства Україна-Данія (UDEPP).

Галущенко під час зустрічі наголосив, що реалізацію відповідних проєктів важливо розпочинати вже зараз.

«За роки співпраці з Данією нам вдалося розпочати низку важливих проєктів у напрямках ВДЕ, розбудови «розумних» мереж та експертної підтримки у процесі інтеграції українських енергетичних ринків до європейських. Тому ми раді і надалі розширювати наше партнерство з данськими колегами», - зазначив очільник Міненерго.

Advertisement

Міністри також обговорили реалізацію інших програм співпраці, зокрема вивчення українськими фахівцями данського досвіду розвитку енергосектору у межах програми з енергетичного моделювання.

Раніше ми писали, що Міністерство енергетики Литви запропонувало розібрати свої закриті теплові електростанції (ТЕС) на запчастини й передати обладнання на потреби української енергосистеми.

Нагадаємо, що 12 березня Данія оголосила про 16 пакет військової допомоги для України на 337 млн дол. У пакеті військової допомоги артилерійські системи «Цезар», самохідні 120-мм міномети та боєприпаси до них.