Російська армія продовжує атакувати мирні міста й села України. За останню добу пошкоджені приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури, є загиблі та поранені внаслідок ворожої агресії в кількох областях.

Цієї ночі окупанти атакували Україну 20 «Шахедами» та чотирма ракетами.

Харківська область

Ворог упродовж доби бив по 20 населених пунктах Харківщини. Поранений чоловік, зруйновані будинки, склади, повідомив у Телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань та Вовчанськ. Авіаударів зазнали Петропавлівка, Нестерне, Липці, Тернова, Малий Бурлук», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені приватні будинки в селі Кучерівка Куп'янського району, містах Чугуїв і Вовчанськ. Постраждав 64-річний чоловік.

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Також росіяни скинули КАБ на смт Слобожанське Харківського району – пошкоджене недіюче складське приміщення; з артилерії обстріляли с. Рубіжне Чугуївського району; вдарили ракетою Х-35 по с. Борова Ізюмського району, є влучання по відкритій території.

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Донецька область

За минулу добу, 8 квітня, російські загарбники вбили одного жителя Донецької області і ще п’ятьом людям завдали поранень, повідомив у Фейсбуці голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

«За 8 квітня росіяни вбили одного жителя Донеччини, у Часовому Яру. Ще п’ятеро людей в області за добу дістали поранення», – зазначив він.

Також уночі 9 квітня російські військові обстріляли Дружківку Донецької області. Загиблих чи поранених серед жителів міста немає.

Луганська область

Звільнені села Луганської області російські окупанти атакують із авіації. Про це у Фейсбуці повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

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«Авіаційні удари загарбниками завдані по Стельмахівці, Макіївці, Серебрянському лісництву. Крім того, у бік Макіївки відкривався вогонь зі стольної артилерії, по Невському – з мінометів. Від обстрілу з реактивної системи залпового вогню постраждала Новолюбівка. Зауважу, що в цих трьох селах ще залишається місцеве населення», – зазначив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, останнім часом росіяни призупинили наступальні дії на Куп’янському напрямку, втім тиск на Білогорівку ворог не зменшує – атакує цю місцевість щодня.

Сумська область

Вночі та зранку ворог тричі обстріляв дві прикордонні громади Сумщини, зафіксували 52 вибухи. Про це у Фейсбуці повідомила Сумська ОВА.

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«Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська та Шалигинська громади», - йдеться в повідомленні.

По Білопільській громаді ворог бив з артилерії (8 вибухів) та АГС (29 вибухів). Шалигинську громаду російські війська обстріляли з РСЗВ (15 вибухів).

Херсонська область

Російські війська минулої доби здійснили обстріли 15 населених пунктів Херсонської області, поранені дві людини. Про це у Фейсбуці повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Ворог обстрілював Білозерку, Антонівку, Садове, Станіслав, Дар'ївку, Наддніпрянське, Зеленівку, Микільське, Гаврилівку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Качкарівку, Монастирське і Херсон.

Пошкоджені чотири приватні будинки, гаражі. Вночі сили протиповітряної оборони знищили на Херсонщині два дрони типу Shahed-131/136.

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Запорізька область

У Запоріжжі кількість жертв російського ракетного удару 8 квітня зросла до чотирьох, ще восьмеро поранені. Про це у Телеграмі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Упродовж доби загарбники 536 разів атакували 13 населених пунктів Запорізької області. Надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Львівська область

У Львівській області уламки збитих цієї ночі російських дронів пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури, повідомив у Телеграмі голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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За його словами, сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи збили всі безпілотники, які увійшли в повітряний простір Львівщини.

«На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих», – повідомив очільник ОВА.

Миколаївська область

Сили протиповітряної оборони в ніч проти 9 квітня знищили над Миколаївщиною три ворожих БПЛА. Про це у Фейсбуці повідомила Миколаївська ОВА.

«У ніч на 9 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БПЛА типу «Shahed 131/136»», - йдеться в повідомленні.

Учора вдень та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також уночі ворожі артилерійські обстріли фіксували по території Куцурубської громади. Без потерпілих.

Дніпропетровська область

Учора ввечері, 8 квітня, російські війська атакували Нікопольщину та Покровську громаду. Про це у Фейсбуці повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ввечері агресор атакував Нікопольщину. По райцентру вдарив FPV-дроном. Покровську сільську громаду обстріляв з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих», - написав він.

Також Лисак повідомив, що сьогодні вночі сили ППО знищили над областю п'ять ворожих безпілотників: по два в Дніпровському та Кам'янському районах і ще один – у Криворізькому.