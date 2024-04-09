Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру однієї з військових частин на Донеччині та чотирьом його підлеглим. Вони нарахували та виплатили більш як 3,5 мільйона гривень бойових доплат військовим підрозділу, які не служили на передовій.

Про це повідомляє ДБР.

Організатори розробили злочинну схему для отримання частини з нарахованих бойових доплат військовим свого підрозділу. Вони включили у списки для виплат 10 військовослужбовців частини, які не брали участі в бойових діях і були за межами Донецької області.

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Протягом шести місяців цим військовослужбовцям у різний період безпідставно нараховували по 100 тисяч гривень. Частину коштів начебто як благодійну допомогу для свого підрозділу вони перераховували на вказаний командуванням рахунок.

З березня по вересень зловмисники завдали державі збитків на майже 3,5 мільйона гривень.

Правоохоронці викрили злочинну схему, провели почеркознавчу, економічну та військову експертизи.

Командира військової частини і трьох його підлеглих підозрюють у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

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Ще одну учасницю злочинної схеми підозрюють у розтраті та заволодінні чужим майном, вчиненим організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України)

Санкції статей передбачають позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд заарештував Артема Шила, якого підозрюють у створенні корупційної схеми на закупівлях для залізниці