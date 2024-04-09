У Центральному командуванні США заявили про знищення системи протиповітряної оборони і безпілотника єменських хуситів у районі Червоного моря.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

За даними командування, військові знищили систему протиповітряної оборони з двома готовими до запуску ракетами, наземну станцію управління в контрольованих хуситами районах Ємену і один безпілотний літальний апарат, запущений хуситами з Ємену над Червоним морем.

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Повідомлень про поранення або пошкодження комерційних, американських і коаліційних кораблів не було.

Хусити, які контролюють найбільш густонаселені райони Ємену, почали атаки на судна в Червоному морі торік у листопаді. Вони називають свої дії відповіддю на військові операції Ізраїлю в Газі та проявом солідарності з палестинцями.

У неділю, 7 квітня, два судна зазнали нападів поблизу узбережжя Ємену.

Раніше ми повідомляли, що в Червоному морі нідерландський фрегат захищатиме цивільні судна від нападів хуситів.  Корабель бере участь в операції під назвою “Prosperity Guardian” та забезпечує підтримку місії ЄС “Aspides”.

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Нагадаємо, в Червоному морі з лютого 2024 року діє  операція Європейського Союзу EUNAVFOR  ASPIDES. З початку операції залучені до неї військові кораблі країн ЄС відбили 11 атак з боку єменських хуситів та забезпечили ескорт для 68 торгівельних суден.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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