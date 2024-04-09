Росіяни використовують інформацію про розстріл українських полонених, щоб демотивувати наших воїнів та залякати цивільне населення.

Про це в ефірі телемарафону сказала керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, повідомляє Укрінформ.

«Робота щодо з'ясування деталей злочину ще триває. Пам'ятаємо про те, що інформація вийшла саме з російських джерел. Вони використовують її для того, щоб демотивувати наших воїнів, налякати людей України», – сказала Гуменюк.

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Вона зауважила, що людей на відео ще не ідентифікували. Точне місце злочину поки теж з’ясовують.

«Такий випадок не залишиться без уваги. Він вже задокументований як злочин росіян. Я впевнена, що з зусиллями Сил оборони і правоохоронних органів буде правильний результат і передача до Міжнародного трибуналу», – підкреслила Наталія Гуменюк.

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Як повідомляв Kyiv Post, 7 квітня в одному з Телеграм-каналів опублікували відеозапис, на якому російські військові розстрілюють трьох полонених військовослужбовців.

На відео видно, як представник армії Росії робить у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно, з автомата.

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В описі під відеозаписом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області. Прокуратура за цим фактом розпочала розслідування.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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