Служба безпеки України викрила та затримала інформаторку, яка коригувала повітряні удари Росії по Харківщині.

Про це повідомляє СБУ.

Кіберфахівці СБУ запобігли новим ударам РФ по лініях оборони та об’єктах Укрзалізниці на Харківщині. Ключовими цілями росіян були новозбудовані укріпрайони та логістичні шляхи Збройних сил України.

Для коригування обстрілів загарбники залучили місцеву жительку, яка працювала на російську розвідку.

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За вказівкою ворога вона мала виявити і позначити на Google-картах геолокації мінних полів, довготривалих оборонних точок, а також системи окопів і бліндажів.

Зрадниця намагалася стежити за залізничними коліями, які використовують військові ешелони Збройних сил України, особливо з важкою бронетехнікою та артилерією.

За її координатами росіяни планували здійснити повітряні атаки з використанням крилатих ракет і керованих авіабомб.

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У разі вогневого ураження потенційних цілей загарбники сподівались послабити оборону Харкова та зруйнувати залізничні шляхи переправлення на фронт військових, зброї та боєприпасів.

Після авіаудару фігурантка мала прозвітувати про його точність, а потім отримати подальші інструкції для втечі до РФ. Кіберфахівці СБУ викрили агентку і заблокували її втечу до Росії.

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За даними слідства, зловмисниця працювала на росіян через зв’язкового. Ним виявився її рідний брат із Донецька – бойовик військового угруповання РФ на східному фронті.

Щоб зафіксувати й передати йому потрібні геолокації, інформаторка обходила місцевість, а після повернення додому позначала розвіддані на електронних картах з описом об’єктів. Зв'язок вони підтримували за допомогою анонімного чату в месенджері.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

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Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, протягом останньої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. 8 квітня через обстріли енергетичної системи України в Харкові запровадили графіки погодинних відключень світла.

Як ми повідомляли раніше, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому обговорили, зокрема, захист Харкова від російських ударів і можливість посилення ППО та РЕБ у Харківський області.