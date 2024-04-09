В Росії обговорюють можливість створення нового міністерства, яке відповідатиме за молодіжну політику і патріотичне виховання, повідомляє російське медіа “Ведомости”.

Нове відомство, яке за гроші платників податків відповідатиме за “патріотизм”, може з'явитися після "інавгурації" Путіна 7 травня. Це міністерство можуть створити на базі "Росмолоді" внаслідок передачі їй частини функцій Міністерства освіти з патріотичного виховання дітей.

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“Ідея виникла після того, як стало зрозуміло, що немає єдиного органу, який відповідає за патріотичне виховання, - зараз частина повноважень у Міноборони, частина - у Міносвіти, частина - у Росмолодьспорту, а координуючої структури немає”, - сказав співрозмовник “Ведомостей”, близький до адміністрації президента Росії.

Росмолодь активно організовує та бере участь у проведенні фестивалів Z-патріотизму. Російська армія примусово звозить дітей з окупованих територій до Москви для проведення форуму “Зберігачі історії”, що запланований на травень, і відповідальними за його проведення буде кремлівський “Рух перших”.

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Більше по темі Кремль змінив тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі - FT Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

Кожен окупований регіон України отримав кількісний план учасників "масовки". Колаборанти на ТОТ наразі формують списки підлітків, яких автобусами звозитимуть до російської столиці.

Центр національного спротиву (ЦНС) повідомляє, що також почастішали випадки, коли у школах-інтернатах на окупованих територіях України проводяться пропагандистські зустрічі зі співробітниками міністерства внутрішніх справ РФ.

За інформацією підпілля, Кремль агітує дітей у майбутньому вступати до профільних освітніх закладів МВД, або ще простіше – без спеціальної освіти йти служити в окупаційних адміністраціях поліцейськими відразу після закінчення школи.

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“Промивання мізків і виховання посіпак – це незмінна практика росії вже віками. Про права людини чи виховання особистостей тут не може бути й мови”, - повідомляють у ЦНС.