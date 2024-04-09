Росія стикнулася з проблемами у виробництві ракет повітряного базування AS-23a KODIAK (позначення для ракет Х-101, Х-102 за стандартами НАТО) через санкції та поспіх.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Експерти проаналізували фотографії з відкритих джерел від 31 березня 2024 року, на яких видно уламки ракети, які впали на полі в Саратовській області (РФ).

Спочатку вони вважали, що це можуть бути уламки українського безпілотника, однак ретельніший огляд показав, що це, найімовірніше, фрагменти російської крилатої ракети повітряного базування Х-101.

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Як відомо, на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області дислокуються російські стратегічні бомбардувальники.

«Цілком ймовірно, що уламки є результатом несправності ракети, яку запустили в бік України раніше того ранку», – вважають аналітики розвідки.