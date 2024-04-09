Історична драма складається з 12 серій, де кожна присвячена окремим персонажам, а події відбуваються в минулому — понад 100 років тому. Однак основні теми твору близькі та знайомі сьогоденним глядачам — прагнення любити та бути собою, захищати рідних і свою домівку. Герої цієї саги нагадують не лише наших бабусь і дідусів, але й нас самих, адже, на жаль, багатьом українцям довелось пережити подібні події.

Ще один український драматичний серіал-епопея виробництва телеканалу СТБ. Одноіменна екранізація роману Анатолія Дімарова. Серіал створений за підтримки студії Film.UA і Міністерства культури та інформаційної політики України. Режисером проєкту став чудовий Аркадій Непиталюк.

Події історії цієї сім'ї перенесли в сучасність, а саме в 2005-2014 роки. В основі сюжету — суперечності між родичами, зокрема, між батьками й дітьми, а також нові цікаві лінії, які вирішила додати сценаристка для посилення драми між героями.

Повномасштабна війна стала поштовхом для розвитку українського суспільства та відмови від російської культури. Тож попит на українські фільми, серіали та книжки значно зріс, чим і пояснюється такий бум у нашому кінематографі. Насправді, культурні здобутки України є недооціненими, і особливо на вашу увагу заслуговують сучасні серіали українською.

Сага

Історична пригодницька мелодрама 2020 року, створена студією "Три-Я-Да Продакшн" за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Режисером проєкту з 12 епізодів став Дмитро Лактіонов. Драму зняли на 70 локаціях, а участь у зйомках брали понад 300 акторів.

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Події серіалу охоплюють значний період української історії з 1914 по 2014 роки. Стрічка оповідає про життя родини Козаків, історія починається перед Першою світовою війною й закінчується подіями 2014 року та початком захоплення наших земель Росією. Вижити в цьому мінливому світі українській родині допомагає міцний фундамент сімейних цінностей, на якому вони тримаються всі ці роки.

В цій історії кожен може впізнати себе, бо вона описує типове життя українського села. Там підняті складні соціально-побутові питання, репресії та знищення нашого населення, а також червоною ниткою проходить весь тиск і всі вбивства, які чинила російська влада.

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Століття Якова

Історичний мінісеріал від телеканалу "1+1" — це екранізація одноіменного роману Володимира Лиса. Він складається з 4 серій. Саундтреками фільму стали пісні гурту "Океан Ельзи" та Христини Соловій. Головну роль зіграв талановитий актор Станіслав Боклан.

Історія розповідає про життя звичайного селянина Якова, який за свої сто років бачив зміни епох, відчув на собі сталінські репресії та гніт влади, пережив надзвичайно болісне кохання. Події серіалу відбуваються на заході України, там, де раніше було польське панування. Сюжет несе в собі дві паралельні лінії. Перша — молоді роки життя Якова, а друга — його сьогодення.

Перші ластівки

Український молодіжний телесеріал у жанрі трилер-детектив, який за своєю структурою нагадує американський проєкт "13 причин чому". Наразі в серіалі є 2 сезони, кожен із яких є самостійним мініфільмом з власною сюжетною лінією. У лютому 2021 року власник телеканалу "Новий канал" StarLightMedia повідомив, що серіал буде продовжено на третій сезон, але через повномасштабну війну всі плани відсунулися на невизначений час. Загалом, перший сезон телесеріалу подивилися 6 мільйонів телеглядачів, а в Youtube пілотну серію першого сезону подивилися понад 3.3 млн глядачів.

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"Перші ластівки" — серіал-антологія, тому, хоча головні герої й залишаються незмінними, кожний сезон розповідає окрему історію. Єдиним прямим зв'язком між першим і другим сезонами серіалу є таємничий персонаж — Друг, який став головним антагоністом. Історія першого сезону закручується навколо таємничого самогубства школярки, тоді як другий сезон вже сповнений більш дорослими пригодами героїв, які стають студентами, але й тут їх підстерігає трагічне вбивство чи самовбивство однокурсника.

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Секс, Інста і ЗНО (Sex/Insta/ZNO)

Відвертий український підлітковий драматично-комедійний вебсеріал виробництва компаній 1+1 Digital Studios. Сюжет серіалу розповідає про пригоди українських школярів у складні роки дорослішання. Українські серіали останніх років дивують своєю продуманістю та драматичністю сюжетів. Цей серіал не виняток, адже він є одним із перших українських великобюджетних вебсеріалів.

Молоді глядачі можуть дізнатися більше про питання, які їх цікавлять, як то перший секс, булінг у школі, ЗНО та підліткові прищі. Звичайна вінницька школа, де головна героїня Саша Моцак (Ганнуся Ярмоленко) має всі шанси перемогти в голосуванні на пост президента школи. Але її затята конкурентка Єва Горбатюк (Каріна Черчевич) знаходить компромат, який переверне догори дриґом не лише плани Саші, а й усе її життя.

Я – Надія

"Я – Надія" – перший воєнно-драматичний український серіал, що був знятий під час повномасштабного вторгнення росіян. Прем'єра серіалу відбулася до річниці вторгнення – 24 лютого 2023 року на телеканалі 2+2.

В основі фільму — реальні події в Харкові, типові будні співробітників невідкладної медичної допомоги під час жахливих днів бомбардувань та нападу Росії, коли кожен день сприймався як останній. Вони мужньо виконують свій професійний обов'язок, незважаючи на страх і виснаженість, та героїчно рятують життя безлічі людей. Ідея цього серіалу була заснована на реальній історії 22-річної фельдшерки Анни Андрющенко, яка на початку війни працювала в харківському Центрі невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф.