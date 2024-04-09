На церемонії з нагоди вступу на посаду новопризначений т. в.о. міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов пообіцяв прискорити надання військової допомоги Україні.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Novinite.

Крімі того, Запрянов наголосив на необхідності прискорення надання Україні двох пакетів військової допомоги.

"Ми намагатимемося прискорити надання допомоги Україні. Будуть розглянуті подальші можливості прямої військової допомоги", - зазначив Запрянов.

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Визнаючи критичну необхідність швидких дій, він зауважив, що тимчасовий уряд не може дозволити собі тривалий період бездіяльності й має зробити пріоритетом збільшення темпів діяльності.

Раніше Запрянов був заступником попереднього міністра оборони Тодора Тагарева, який пішов у відставку. Він наголосив на відданості тимчасового уряду зміцненню обороноздатності, а також забезпеченню чесності майбутніх виборів.

Зазначимо, Президент Болгарії Румен Радев 9 квітня призначив тимчасовий уряд та оголосив про проведення у червні дострокових парламентських виборів.

Раніше ми писали, що 28 лютого 2024 року Болгарія анонсувала нову військову допомогу Україні.