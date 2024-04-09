Служба безпеки України викрила в Одеській області колаборантку, яка допомагала росіянам розхитувати суспільно-політичну обстановку в прифронтових районах на півдні України.

У повідомленні зазначається, що правоохоронці затримали зловмисницю під Одесою, де вона переховувалася під виглядом переселенки з Миколаївської області.

Фігурантка входила до «активу» забороненої «партії Шарія» та співпрацювала з російською розвідкою.

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За вказівкою РФ жінка була адміністратором телеграм-каналу, в якому дискредитувала призов на службу до Збройних сил України й закликала українців ухилятися від мобілізації.

Також вона популяризувала режим Кремля і угруповання РФ. Жінка погоджувала контент із представником російської спецслужби. Від нього ж отримувала перелік актуальних тем, які мала «підсвічувати» через інформресурс.

Фото: СБУ

За співпрацю з росіянами фігурантка отримувала «гонорар». Зв’язок з РФ підтримувала через своїх батька та брата.

Чоловіки виїхали до Росії ще до початку повномасштабного вторгнення, а після захоплення лівобережжя Херсонщини добровільно долучилися до місцевої «філії» псевдоміністерства внутрішніх справ.

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Під час обшуку правоохоронці вилучили в затриманої мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які та використовувала в підривній діяльності на користь РФ.

Жінці оголошена підозра за ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує позбавлення волі терміном до 12 років.

Раніше ми писали, що СБУ викрила коригувальницю ударів РФ по Харківщині. За координатами агентки росіяни планували здійснити повітряні атаки з використанням крилатих ракет та авіабомб.