Підготовка до проведення у Швейцарії інавгураційного саміту миру триває, нині уточнюють деталі щодо місця, дати та учасників.

Про це заявила президентка Швейцарії Віола Амгерд під час спільної з австрійським колегою пресконференції у вівторок у Відні, повідомляє Укрінформ.

«Щодо питання організації. Робота над цим триває. Ми перебуваємо в процесі уточнення деталей щодо місця, дати та країн-учасниць саміту миру. Я поки що не можу коментувати деталі», - сказала Амгерд.

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За її словами, тему війни РФ проти України та організацію саміту миру у Швейцарії обговорювали на зустрічі з австрійським президентом.

«Метою цієї конференції є вироблення спільного розуміння та конкретних кроків для успішного мирного процесу. Це вимагатиме відданості та волі значної частини міжнародної спільноти. Ми вдячні, що можемо розраховувати на Австрію в організації та, звичайно, в участі на конференції», - сказала Амгерд.

Президент Володимир Зеленський заявив 6 квітня, що найближчими днями узгодить з президентом Швейцарії конкретну дату проведення першого інавгураційного саміту миру. Напередодні агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що саміт миру у Швейцарії може відбутися 16-17 червня.

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Нагадаємо, Глобальний саміт миру – це міжнародна зустріч, яку скликає Україна у Швейцарії на рівні лідерів країн-учасників Української формули миру.

Як ми повідомляли раніше, за підсумками двосторонніх перемовин у Берні 15 січня президент України Володимир Зеленський і президентка Швейцарії Віола Амхерд оголосили про старт підготовки до проведення у Швейцарії Глобального саміту миру.

Згодом стало відомо, що Пекін може взяти участь у саміті. Там вважають, що над припиненням бойових дій мають працювати всі сторони, тому пропонують стратегію політичного врегулювання конфлікту.