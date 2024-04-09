Відсторонений військовослужбовець УДО, якого звинувачують у вбивстві підлітка у Києві, не визнає своєї провини. Експертиза показала, що на момент злочину він був напідпитку.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

За результатами експертизи, вміст алкоголю у крові підозрюваного - 1,2 проміле.

"На фоні цього інциденту соцмережами почала ширитися дезінформація, що нібито це колишній працівник ДБР. Наголошую, що це не відповідає дійсності. Це – військовослужбовець, водій Управління державної охорони, який наразі відсторонений від виконання службових обов’язків", - зазначила Сапьян.

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Чоловіку оголосили про підозру в умисному вбивстві. Наразі він перебуває в СІЗО, незабаром йому буде обрано запобіжний захід.

Затриманий наразі не визнає своєї провини. Чоловік послався на 63 статтю Конституції України, згідно з якою особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе.

Також Сапьян додала, що Управління державної охорони та його керівництво максимально сприяють слідству.

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Нагадаємо, ввечері 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера між військовослужбовцем УДО та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного з підлітків, і той головою розбив віконне скло, діставши різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.