Василь Малюк, Очільник Служби безпеки України (СБУ), відсторонив від виконання службових обовязків керівника Департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо" минулого тижня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Kyiv Post звернувся за коментарем до Іллі Вітюка, втім не отримав відповіді на час публікації матеріалу.

У пресслужбі уточнили, що за рішенням голови СБУ Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А".

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"Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань", - повідомили у пресслужбі.

"Служба безпеки висловлює повагу ЗМІ та журналістам за ефективну спільну роботу на інформаційному фронті проти російської агресії", - додали в українській спецслужбі.

4 квітня журналіст-розслідувач "Слідство.інфо" Євген Шкурат опублікував матеріал про Іллю Вітюка, керівника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України(СБУ).

У своєму репортажі Шкурат стверджував, що Вітюк та його дружина Юлія Вітюк не могли дозволити собі квартиру вартістю 1,5 мільйона доларів на свої доходи, а отже, могли отримати вигоду від певної форми корупції.

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Вітюки не прокоментували цю історію.

1 квітня, напередодні публікації розслідування "Слідства", до Шкурата в одному з київських торгових центрів підійшли співробітники військкомату, які мали намір вручити йому повістку.

Після перегляду записів з камер відеоспостереження колеги журналіста повідомили, що співробітники поліції отримали вказівку підійти саме до Шкурата від людини, поміченої на тому ж місці, яка виявилася оперативником СБУ.

Видання "Слідство" також повідомило, що їх попередили, щоб вони не оприлюднювали результати журналістського розслідування.