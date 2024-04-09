На Херсонщині з тимчасово окупованих територій вдалося повернути додому 15-річного хлопця-сироту та його опікунку.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Бабуся – опікунка вирішила більше не наражати на небезпеку юнака та себе й наважилася виїхати на підконтрольну Україні територію. Над цим поверненням працювали одночасно організація “Save Ukraine”, органи опіки та піклування, служби у справах дітей", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що зараз дитина й бабуся у безпечному місці, їм більше нічого не загрожує. З ними працюють психологи та медики.

Раніше ми писали, що з тимчасово окупованої росіянами території Запорізької області вдалося повернути 16-річного киянина. 

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