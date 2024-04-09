Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Росія відмовилася здійснити ініційований Україною обмін військовополоненими, які сповідують іслам та є католиками.

«Завтра мусульмани світу відзначатимуть закінчення посту – Ораза-Байрам. До того ж 31 березня католики відзначали Великдень. З цієї нагоди Україна стала ініціатором здійснення обміну військовополоненими, котрі сповідують іслам та є католиками», - зауважив омбудсмен.

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За його словами, була запропонована формула обміну 1 до 4, в який кількість повернутих полонених Росії перевищувала б кількість повернутих української сторони.

У списку, який запропонувала Україна до обміну російській стороні, був один католик і 146 мусульман, однак запропоновані списки РФ проігнорувала.

«Як бачимо, навіть послання Папи Римського не додало мотивації росіянам здійснити обмін ні за формулою «всіх на всіх», ні за інших умов», - наголосив Лубінець.

Крім того, омбудсмен зауважив, що попри таку нерозумну поведінку російської сторони, Україна висловлює свою готовність до здійснення обміну за формулою «всіх на всіх» із нагоди відзначення православного Великодня.

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«Тож таку пропозицію й відправили російській стороні. Я також до неї долучаюся і зі свого боку додатково звернуся до уповноваженої з прав людини у РФ Т. Москалькової», - зазначив Лубінець.

Раніше ми писали, що судитимуть офіцера Росгвардії, який катував цивільних і військовополонених українців в аеропорту Гостомеля під час окупації.