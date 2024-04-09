Введення експортних тарифів проти російських постачань аналогічної продукції - одна з частин компромісного рішення країн ЄС щодо введення обмежень на імпорт з України певних видів сільськогосподарської продукції.

Про це за підсумками неформальної зустрічі міністрів сільського господарства країн ЄС заявив міністр інституційних реформ головуючої в ЄС Бельгії Девід Кларінвал, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З одного боку, ми змогли ввести заходи, що обмежують експорт певних (українських – ред.) товарів та продовжили їх перелік. Водночас, ми прагнули продовжити нашу солідарність з Україною, та продовжити дію механізму, що був введений в дію Єврокомісією як надзвичайних захід (автономні торговельні заходи - ред.)», - наголосив бельгійський урядовець.

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Водночас він наголосив, що ввисокопосадовці ЄС мають дивитися на більш широку картину, оскільки паралельно відбулося суттєве зростання в оподаткуванні (тарифікації – ред.) для російського імпорту, на який не поширюються санкції ЄС. Це було частиною пакету, компромісного рішення, яке було досягнуто вчора в рамках тристоронніх переговорів

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Він зауважив, що Бельгійське головування в ЄС напружено працювало над досягненням угоди щодо продовження автономних заходів торгівлі для України.

При цьому було доволі складно досягти погодження між різними інтересами, які, за словами міністра «не обов’язково співпадають».

На його думку, рішення, яке було ухвалено за підсумками цих переговорів між Єврокомісією, Радою ЄС і Європарламентом, дозволяє говорити про досягнення «доброго балансу».

Раніше ми писали, що 27 березня посли Європейського Союзу ухвалили рішення щодо оновлення та продовження дії угоди про лібералізовану торгівлю з Україною ще на рік.