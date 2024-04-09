Фонд державного майна України (ФМДУ) отримав в управління низку санкційних активів, серед яких корпоративні права в компаніях, що належали https://t.me/vitalykoval8/14244

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

«В управління ФДМУ надійшли корпоративні права російського пропагандиста Дмитра Кисельова в ТОВ «Клуб Сковорода» та ТОВ «Промо.Юей». Обидві компанії займались організацією фестивалю Jazz Koktebel», - йдеться в повідомленні.

Коваль нагадав, що Вищий антикорупційний суд України рішенням від 4 березня конфіскував зазначені активи на користь держави.

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Також до санкційного майна в управлінні Фонду додалась компанія «Атлантіс – ПАК Україна», дочірнє підприємство ПрАТ «Пентопак», кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянка РФ.

Крім того, серед нових санкційних активів - ринок на Херсонщині, який належав місцевому сепаратисту Георгію Кальонову.

Наразі в управлінні Фонду держмайна перебувають 735 таких активів. З них вже реалізовано 12 на загальну суму понад 32 млн грн.

Раніше ми писали, що ФДМУ виставив на продаж квартири Шелкова та Сальдо в Одесі. Заарештовані нерухомості російського олігарха та колаборанта продадуть на аукціоні у квітні. Загальна вартість квартир - понад 10 млн грн.