Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони підготував остаточний варіант законопроекту про мобілізацію для другого читання.
Про це в своєму Facebook пише нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, у фінальному варіанті є ряд позитивних норм, таких як демобілізація після полону, або демобілізація людей з інвалідністю. А також ряд бонусів для контрактників при оформленні споживчих кредитів.
Однак в той же час з фінального варіанту зникла норма про демобілізацію після 36 місяців служби.
«Нагадаю, що цей законопроєкт розглядався в Комітеті два місяці!! Для того, щоб взагалі прибрати ключові норми, зокрема, і демобілізацію», - пише Гончаренко.
Військові, які служать з 2022 року, чекали на цю норму, пише офіцер ДПСУ Максим Несміянов.
«Це катастрофа...Як можна було з грудня 2023 обіцяти демобілізацію солдатам, щоб в кінці їх кинути!!!Не можна у солдат забирати надію, що вони повернуться додому», - зазначає Несміянов у своєму Facebook.
Також військових не порадувала відсутність в законопроекті кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації, є лише штафи для ухилянтів.
«По мобілізації: ані серйозних санкцій для ухилянтів («кнут»), ані серйозних преференцій для нових мобілізованих («пряник») в законопроекті немає. Отже, не буде і очікуваного результату – притоку нових бійців, » зазначає молодший сержант запасу ЗСУ і політик Юрій Гудименко.
В той же час «Українська Правда» з посиланням на власні джерела повідомляє, що положення про демобілізацію виключили із закаонопроєкту за наполягання головкома Олександра Сирського. Так, цю норму мають проголоссувати окремим законопроектом. АЛЕ опитані Kyiv Post військові ставляться до такої ініціативи з недовірою.
Натомість народний депутат від «Слуг Народу» Ігор Копитін каже, що найважливіше – що новий закон про мобілізацію буде, навіть якщо він не задовольняє інтереси всіх.
«Скандальний, суперечливий, сміливий - ці всі визначення підходять. Але безумовно одне - він необхідний! Для збереження майбутнього країни!», - пише Копитін у своєму Facebook.
Народний депутат Ярослав Железняк пише в Telegram, що сьогодні, 10 квітня, будуть розглянуті відхилені правки депутатів, а саме голосування в другому читанні, ймовірно, відбудеться 11 квітня.
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