Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони підготував остаточний варіант законопроекту про мобілізацію для другого читання.

Про це в своєму Facebook пише нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, у фінальному варіанті є ряд позитивних норм, таких як демобілізація після полону, або демобілізація людей з інвалідністю. А також ряд бонусів для контрактників при оформленні споживчих кредитів.

Однак в той же час з фінального варіанту зникла норма про демобілізацію після 36 місяців служби.

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«Нагадаю, що цей законопроєкт розглядався в Комітеті два місяці!! Для того, щоб взагалі прибрати ключові норми, зокрема, і демобілізацію», - пише Гончаренко.