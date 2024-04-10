Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон назвав «величезною загрозою» для Заходу агресію РФ у Європі та закликав союзників триматися разом та підтримувати Україну, яка протистоїть російській навалі.

Про це він заявив у вівторок на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.

«Перед нами постала величезна загроза з боку агресії Путіна, який силою захоплює територію іншої країни. І дуже важливо, щоб ми трималися разом», - наголосив глава британської дипломатії.

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Він назвав агресію РФ проти України уроком для НАТО: «Якщо ми будемо триматися разом і працювати разом, ми зможемо створити безпечнішу Європу і безпечніші Сполучені Штати».

Глава МЗС Британії також розповів про зустріч із експрезидентом США Дональдом Трампом.

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«Ми мали гарну зустріч, обговорили низку міжнародних питань, але фактично це була приватна зустріч», - зазначив Кемерон.

Він підтвердив, що українське питання було однією з тем розмови – разом із ситуацією на Близькому Сході та посиленням НАТО. Кемерон не надав деталей розмови, однак висловив свою позицію щодо України: «Найкраще, що ми можемо зробити зараз – це допомогти українцям у їхній боротьбі».

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Він наголосив, що відсутність необхідної підтримки України є небезпекою для всіх, «і я наводжу цей аргумент кожному, хто мене слухає».

Глава МЗС Британії також нагадав, що Америка, яка виділяє військову допомогу Україні, повертає до власного бюджету значну частину цих грошей через виробництво озброєнь та створення нових робочих місць.

Крім того він нагадав, що майже половина військової техніки РФ, яку вона мала до повномасштабного вторгнення, була знищена без втрат жодного американського життя, і це, за його словами, «інвестиція в безпеку Сполучених Штатів».

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Кемерон також зазначив, що попри відсутність у оновленому графіку переговорів зі спікером Джонсоном, він все ж планує у вівторок та середу зустрітися із сенаторами й конгресменами з обох партій у Конгресі США.

«Іноземні політики не можуть вказувати законодавцям в іншій країні, що робити. Просто я настільки захоплений важливістю захисту України від цієї агресії, що, на мою думку, це абсолютно відповідає інтересам безпеки США», - зауважив Кемерон.

У цьому контексті він нагадав, що Сполучені Штати і Велика Британія є міцними союзниками та мають продовжувати підтримку України тією зброєю, яка їй потрібна. Крім того, за його словами, в Тегерані, Пхеньяні й Пекіні спостерігатимуть, як Захід підтримує власних союзників і партнерів, та уважно дивитимуться, чи готовий він довести це до кінця.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон перебуває з візитом у США, де заплановані його зустрічі з представниками влади, опозиційних лідерів, а також законодавцями з обох партій у Конгресі США.

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