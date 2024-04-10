Українські військові знищили в Криму російський корабельний гелікоптер Ка-27.

Про це повідомив у Фейсбуці речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов», - написав він.

Оновлено о 12:55. Деталі знищення гелікоптера Плетенчук не уточнив. Але пізніше він повідомив Радіо Свобода:

«З наявної інформації можемо казати, що був вибух цієї машини у повітрі. Причини поки не встановлені. Я поки не готовий надати верифіковану інформацію з цього приводу. Тривала пошукова операція. Було задіяно інші гелікоптери. Був задіяний катер «Раптор». Щодо долі екіпажу інформації так само нема. Відбувалося все це недалеко від Чорноморського», – каже Плетенчук.

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Він уточнив, що станом на ранок пошукова операція ще тривала. Самі події відбулися сьогодні на світанку.

«Ці події вкладаються в новообрану тактику нового керівництва Чорноморського флоту. До речі, про це постійно питають. Так, можемо додати, що, окрім того, що вони здогадалися застосувати підводний човен, вони так само посилюють повітряну складову. І саме для того, щоб патрулювати узбережжя, щоб виявляти заздалегідь потенційні небезпеки, і як я і сказав, через збільшення застосування авіації, у тому числі досить старої, буде збільшуватися кількість таких кейсів, як сьогодні», – заявив речник.

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Ка-27 призначений для оборони флоту і здатний виявляти сучасні підводні човни й надводні цілі. Він може самостійно знищувати цілі та передавати дані про них на корабельні й берегові пункти.

Нагадаємо, 5 квітня ГУР блискавично  атакувало російські аеродроми, пошкодивши літаки ТУ-95МС і Су-25. Також ми  повідомляли з посиланням на джерела у спецслужбах, що СБУ знищила щонайменше шість літаків РФ на аеродромі Морозовськ. Міністерство оборони Росії заявило про знищення 53 безпілотників.

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