В Україні попередня сума завданих довкіллю збитків унаслідок війни вже перевищує 2,4 трлн грн.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

«На сьогодні шкода, завдана довкіллю внаслідок війни, вже перевищує 2,4 трильйона гривень. Ми вже розуміємо, що збитки довкіллю навіть перевищують збитки від зруйнованих об'єктів інфраструктури», - сказав Стрілець.

Він також додав, що, якщо ввести у розрахунок шкоди оцінку втрат від неотриманих екосистемних послуг, то ця сума ще зросте.

Advertisement

«Зараз ми працюємо з експертами зі Сполучених Штатів Америки, щоб увести у фактичні втрати нашого довкілля екосистемні послуги. Тобто це те, що людина могла б отримати, якби ця природа збереглася.

Так от, якщо ми порахуємо ще і вартість екосистемних послуг, то ціна забрудненого квадратного сантиметра землі або повітря, куди потрапили тонни забруднюючих речовин, збільшиться у сотні разів», - зауважив міністр.

За його словами, для підрахунку збитків використовується сім методик, які осучаснюються майже щомісяця. Зокрема, інспектори Держекоінспекції в режимі 24/7 фіксують усі екологічні злочини.

Advertisement

Також збираються дані від користувачів застосунку «ЕкоЗагроза». На сьогодні ним користуються вже понад 80 тис. осіб. У ньому вже доступна інформація про більш як 4 200 випадків злочинів проти довкілля.

«У подальшому ми ставимо собі за мету, після певного апгрейду і змін до законодавства, зробити так, щоб «ЕкоЗагроза» стала взагалі щоденним інструментом роботи кожного екологічного інспектора. Це дозволить скасувати паперові документи і фіксувати все у «цифрі», - сказав Стрілець.

Нагадаємо, Росія за два роки знищила майже дві тисячі об’єктів культурної інфраструктури України.