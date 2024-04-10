У Костянтинівці на Донеччині рятувальники вилучили з-під завалів тіла жінки і дитини. Вони загинули внаслідок влучання російської авіабомби 9 квітня.

Про це повідомляє у Фейсбуці Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Російська авіація напередодні поцілила у двоповерхівку у Костянтинівці, внаслідок чого сталось її часткове руйнування.

«Всього бомба пошкодила 27 приватних будинків, три багатоповерхівки, два інфраструктурні об’єкти та адмінбудівлю», – повідомив 9 квітня керівник ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

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Рятувальники ліквідували загоряння будівельного сміття й вилучили тіло загиблого чоловіка 1964 року народження. А вранці 10 квітня надзвичайники вилучили з-під завалів тіла жінки 1981 року народження і хлопчика 2011 року народження.

У ДСНС зазначили, що аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару завершені.

Нагадаємо, у лютому російська армія масовано обстріляла Костянтинівку на Донеччині ракетами С-300. Внаслідок атаки у місті був зруйнований залізничний вокзал, пошкоджені більше десятка будинків та магазинів.

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Напередодні, 7 квітня, армія РФ обстріляла Покровський район. Загинуло п'ятеро людей, серед яких - підліток.