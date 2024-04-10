Президент України Володимир Зеленський назвав «примітивною» ідею кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо припинення загарбницької війни, яку веде Російська Федерація в Україні.

Як пише Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю Politico.

Зеленський розповів, що він готовий почути пропозиції Трампа щодо війни, але дав зрозуміти, що налаштований дуже скептично. «Якщо угода полягає у тому, що ми просто віддаємо свої території, то це дуже примітивна ідея», – зазначив Зеленський.

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«Мені потрібні дуже сильні аргументи. Мені не потрібна фантастична ідея. Мені потрібна реальна ідея, тому що на кону – життя людей», – додав він.

Зеленський уточнив, що будь-яка угода, за якою Україна просто віддає територію Володимиру Путіну в обмін на припинення воєнних дій, просто відкриє шлях для нових загарбницьких війн у майбутньому. За його словами, мир, досягнутий шляхом переговорів, має залишити російського диктатора «без можливості здійснювати його плани».

Водночас президент України з повагою відгукнувся про Трампа як про політика, з яким він прагне побудувати конструктивне партнерство.

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«Ми передавали меседжі та контекст через відповідних людей. Ми хотіли б, щоб Дональд Трамп приїхав до України, побачив усе на власні очі та зробив власні висновки. У будь-якому випадку, я готовий з ним зустрітися та обговорити це питання», – зазначив Зеленський.

Президент України також заявив, що Трамп зацікавлений прийняти запрошення, але не призначив дату.

При цьому Зеленський очікує, що новий транш американської військової допомоги зрештою надійде до України. На запитання, чи оптимістично він дивиться на цю перспективу, український президент відповів: «Так, звичайно. Я повинен бути оптимістом».

Трамп неодноразово висловлювався щодо війни в Україні. Зокрема він пообіцяв «дуже швидко» зупинити війну в Україні у разі перемоги на президентських виборах цього року.

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Після цього Президент України запросив Трампа здійснити візит до Києва. Зеленський також заявляв раніше, що Україна не буде віддавати РФ свої території.

Як ми повідомляли, на Заході обговорюють потенційну угоду про припинення війни між РФ та Україною, згідно з якою Київ віддасть Москві окуповані території в обмін на негайний вступ України до НАТО.