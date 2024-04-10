Російська влада офіційно визнала катастрофу свого гелікоптера Мі-24, який вранці 10 квітня начебто вийшов з ладу через відмову авіатехніки над Чорним морем.

Про це повідомило агентство ТАСС з посиланням на Міноборони Росії.

«10 квітня 2024 близько 6:00 за московським часом при виконанні планового польоту над акваторією Чорного моря в районі західного узбережжя Республіки Крим зазнав аварії гелікоптер Мі-24. Попередня причина катастрофи – відмова авіатехніки», – йдеться у повідомленні.

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На місці аварії працює пошуково-рятувальна служба.

Інформації про те, скільки осіб було на борту та що з ними сталося, поки не повідомляли.

Нагадаємо, 10 квітня речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук  повідомив про знищення російського корабельного гелікоптера у Криму.

Раніше ГУР блискавично  атакувало російські аеродроми, пошкодивши літаки ТУ-95МС і Су-25. Також ми  повідомляли з посиланням на джерела у спецслужбах, що СБУ знищила щонайменше шість літаків РФ на аеродромі Морозовськ. Міністерство оборони Росії заявило про знищення 53 безпілотників.

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