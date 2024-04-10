За допомогою ударного БПЛА ціль була знищена», – йдеться у повідомленні.

«Оператори третього полку ССО виявили під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку машину зі складу автоматизованої станції перешкод «Р-378Б» комплексу радіоелектронної боротьби «Борисоглєбськ-2».

Про це командування Сил спецоперацій повідомило у Фейсбуці та опублікувало відео.

Командування додало, що «Борисоглєбськ-2» окупанти використовують для придушення супутникового звʼязку, радіонавігаційних систем, створення перешкод у різних діапазонах. На озброєнні армії РФ перебуває з 2013 року, з 2014 ворог його застосовує у війні проти України.

Нагадаємо, 10 квітня Росія заявила про втрату гелікоптера Мі-24 біля Криму. Він вийшов з ладу "через відмову авіатехніки" над Чорним морем. Раніше ГУР блискавично атакувало російські аеродроми, пошкодивши літаки ТУ-95МС і Су-25.