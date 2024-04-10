Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску «Рава-Руська», «Ягодин» та «Угринів».

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу в Медіацентрі Україна, пише Укрінформ.

«Продовжується блокування трьох напрямків – «Рава-Руська», «Ягодин» та «Угринів». Сукупно в чергах стоять 450 вантажівок», – сказав Демченко.

Він зазначив, що пункт пропуску «Ягодин» є найбільшим інфраструктурним напрямком на кордоні з Польщею для пропуску саме вантажних транспортних засобів. Зокрема, за добу він може пропускати 1200-1400 вантажівок. Натомість в бік України за минулу добу проїхало лише 70 вантажних транспортних засобів.

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Речник зауважив, що є черги і на раніше розблокованих напрямках. Особливо це відчувається по напрямку пунктів пропуску «Краківець» та «Шегині». На першому очікує 700 вантажівок станом на ранок і близько 600 – навпроти «Шегині».

Демченко підкреслив, що польські фермери не блокують рух для інших категорій транспорту та вантажів з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, 28 березня відбувся черговий раунд українсько-польських урядових консультацій, на яких, зокрема, підіймалося питання блокування польськими фермерами експорту українського збіжжя.

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Напередодні міжурядових консультацій щодо розблокування українсько-польського кордону Kyiv Post поговорив з експертами про те, як зараз виглядає протест польських фермерів.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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