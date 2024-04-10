Уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, до списку увійшли дрони, артилерійські снаряди та комплектів засобів протидії БПЛА.

Про це повідомили на сайті уряду.

Зазначається, що Україна отримала:

  • 6 тисяч снарядів калібру 155 мм (раніше вже було передано 68 тисяч боєприпасів)
  • 1 мільйон набоїв для стрілецької зброї
  • 16 БПЛА-розвідників Vector (раніше було передано 196 одиниць)
  • 30 розвідувальних БПЛА RQ-35 Heidrun (раніше було передано 185 одиниць)
  • 30 комплектів засобів протидії БПЛА (раніше було передано 40 одиниць)
  • гусеничний всюдихід Warthog (командна машина)
  • дві машини розмінування WISENT 1 (раніше було передано 32 машини)
  • 11 мобільних систем розмінування (раніше було передано 9 систем)
  • 3 мінні трали (раніше 43)
  • 70 інфрачервоних камер (раніше 330 одиниць)
  • 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556 — раніше передали 305 одиниць
  • 24 підвісні мотори
  • 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556 (раніше передали 305 одиниць)
  • 120 гвинтівок Haenel CR308
  • 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338 (раніше передали 15 одиниць)
  • пʼять тисяч детонаторів.

Раніше ми писали, що під час Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ стало відомо, що Німеччина буде шукати системи Patriot для України по всьому світу.

Крім того, 2 квітня Німеччина оголосила про виділення Україні 180 000 артилерійських снарядів як внесок в очолюваний Чехією план закупівлі боєприпасів для України на суму 576 мільйонів євро.

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