Сьогодні Верховна Рада проголосувала за багато важливих та скандальних законопроєктів. Народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомляє подробиці ухвалених рішень щодо деяких з них.

Рада проголосувала в першому читанні за посилення покарання для ухилянтів

Железняк повідомив, що парламент проголосував за основу законопроєкт №10379 про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації

Він уточнив, що відповідну ініціативу підтримали 254 парламентарі.

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"Увага, так як питання пройшло тільки в першому (а не в цілому), то по факту схвалена зараз Урядова версія з усіма нормами. Вона має багато проблем. І жорстких норм. Тому всі обіцяні зміни мають тоді зайти правками до другого читання на Комітеті", - зауважив нардеп.

Перед розглядом законопроєкту про мобілізацію у ВРУ виступить військове керівництво країни

Верховна Рада ухвалила рішення запросити Головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського, начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля для виступу в залі парламенту перед початком розгляду проєкту закону про мобілізацію в другому читанні.

«Рада прийняла рішення запросити військове керівництво (Сирського, Баргилевича і Содоля ) для виступу перед початком розгляду закону про мобілізацію. Буде можливість дати їм виступ», - повідомив Железняк.

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Він уточнив, що відповідну ініціативу підтримали 315 парламентаріїв.

Водночас депутат зазначив, що голосування за запрошення міністра оборони Русема Умєрова та Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля не набрало достатньої кількості голосів.

Рада підтримала мобілізацію засуджених

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності».

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За даними Железняка, законодавча ініціатива #11079-1 була підтримана 281 голосом народних депутатів.

Законопроєкт про мобілізацію - що варто знати

Сьомого березня народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449).

Головні зміни, передбачені законопроєктом

Документ передбачає зміну призовного віку громадян з 27 до 25 років.

Пропонується запровадити обов’язкову реєстрацію електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Електронний кабінет має бути створений на базі реєстру військовозобов'язаних "Оберіг".

Проєкт закону регламентує, що військовозобов’язані впродовж 60 днів з дати початку проведення мобілізації повинні уточнити свої облікові дані через центр надання адміністративних послуг, в електронному кабінеті або в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання або перебування. Особа може переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК, проте після переїзду має стати на облік за новою адресою.

У п'ятницю, 29 березня Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх 4269 поправок до урядового законопроєкту про мобілізацію. Водночас наприкінці березня Міністерство оборони України назвало основні пункти нового мобілізаційного законопроєкту та відповіло на популярні питання.

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Kyiv Post розбирався, чому мобілізація в Україні супроводжується скандалами та що за цим стоїть.

Також 2 квітня Президент України підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.