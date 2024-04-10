Протягом минулої доби українські енергетики відновили електропостачання для понад 71 тисячі споживачів у восьми областях.
Про це повідомляє Міненерго у Фейсбуці.
За інформацією міністерства, у Миколаївській та Херсонській області через аварійні відключення знеструмлювали 414 тисяч абонентів.
Харківська область
Продовжують застосовувати графіки відключень. Минулої доби, 9 квітня, енергетики відремонтували та заживили понад 1000 точок обліку.
Миколаївська область
Через аварійне відключення, яке є наслідком нічної атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури, були знеструмлені 221,7 тисячі побутових та 17,2 тисячі юридичних споживачів. Станом на 12:30 світло є у всіх.
Херсонська область
Уночі та вдень тут відбулися аварійні відключення через пошкодження об’єкта на Миколаївщині. Були знеструмлені 168 тисяч абонентів. Залишаються знеструмленими через бойові дії 2,8 тисячі точок обліку у місті Херсон та понад 25 тисяч абонентів у населених пунктах області.
Дніпропетровська область
Унаслідок технологічного порушення відключені 14 точок обліку, тривають відновлювальні роботи. Газовики відновили розподіл газу 10 споживачам.
Донецька область
Через бойові дії знеструмили 4,3 тисячі абонентів у трьох населених пунктах. Ремонтні бригади заживили 9,2 тисячі точок обліку у шести населених пунктах. Залишаються без світла 47 тисячі точок обліку у 85 населених пунктах. Через бойові дії припинене газопостачання вісьмом споживачам, відновлено – п’ятьом абонентам.
Запорізька область
Із технологічних причин вимикали 874 абонентів. Станом на ранок енергетики заживили майже дві тисячі точок обліку в семи населених пунктах. Через бойові дії залишаються без напруги 3,7 тисячі абонентів у 50 населених пунктах.
Кіровоградська область
Минулої доби вимикалися сім повітряних ліній 10 кВ, на ранок усіх споживачів заживили.
Сумська область
Енергетики відремонтували та включили в роботу частину повітряної лінії, яка була відключена через бойові дії – заживили 1,2 тисячі абонентів.
Загалом на ранок через ворожі обстріли залишаються відключеними 4,9 тисячі точок обліку. У Чернігівській області внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1,6 тисячі точок обліку у 23 населених пунктах.
Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників у ніч проти 9 квітня було пошкоджене обладнання на двох підстанціях НЕК «Укренерго».
Раніше внаслідок атаки безпілотниками у ніч проти 8 квітня було пошкоджене обладнання на одній із підстанцій НЕК «Укренерго». Через обстріли енергетичної системи України запровадили графіки відключень світла в Харкові та обмеження для промисловості в Кривому Розі.
10 квітня ворог цілив дронами у об'єкти критичної і транспортно-логістичної інфраструктури Одещини. У результаті постраждали двоє людей, пошкоджений енергетичний об'єкт.
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