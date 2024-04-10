Протягом минулої доби українські енергетики відновили електропостачання для понад 71 тисячі споживачів у восьми областях.

Про це повідомляє Міненерго у Фейсбуці.

За інформацією міністерства, у Миколаївській та Херсонській області через аварійні відключення знеструмлювали 414 тисяч абонентів.

Харківська область

Продовжують застосовувати графіки відключень. Минулої доби, 9 квітня, енергетики відремонтували та заживили понад 1000 точок обліку.

Миколаївська область

Через аварійне відключення, яке є наслідком нічної атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури, були знеструмлені 221,7 тисячі побутових та 17,2 тисячі юридичних споживачів. Станом на 12:30 світло є у всіх.

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Херсонська область

Уночі та вдень тут відбулися аварійні відключення через пошкодження об’єкта на Миколаївщині. Були знеструмлені 168 тисяч абонентів. Залишаються знеструмленими через бойові дії 2,8 тисячі точок обліку у місті Херсон та понад 25 тисяч абонентів у населених пунктах області.

Дніпропетровська область

Унаслідок технологічного порушення відключені 14 точок обліку, тривають відновлювальні роботи. Газовики відновили розподіл газу 10 споживачам.

Донецька область

Через бойові дії знеструмили 4,3 тисячі абонентів у трьох населених пунктах. Ремонтні бригади заживили 9,2 тисячі точок обліку у шести населених пунктах. Залишаються без світла 47 тисячі точок обліку у 85 населених пунктах. Через бойові дії припинене газопостачання вісьмом споживачам, відновлено – п’ятьом абонентам.

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Запорізька область

Із технологічних причин вимикали 874 абонентів. Станом на ранок енергетики заживили майже дві тисячі точок обліку в семи населених пунктах. Через бойові дії залишаються без напруги 3,7 тисячі абонентів у 50 населених пунктах.

Кіровоградська область

Минулої доби вимикалися сім повітряних ліній 10 кВ, на ранок усіх споживачів заживили.

Сумська область

Енергетики відремонтували та включили в роботу частину повітряної лінії, яка була відключена через бойові дії – заживили 1,2 тисячі абонентів.

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Загалом на ранок через ворожі обстріли залишаються відключеними 4,9 тисячі точок обліку. У Чернігівській області внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1,6 тисячі точок обліку у 23 населених пунктах.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників у ніч проти 9 квітня було пошкоджене обладнання на двох підстанціях НЕК «Укренерго».

Раніше внаслідок атаки безпілотниками у ніч проти 8 квітня було пошкоджене обладнання на одній із підстанцій НЕК «Укренерго». Через обстріли енергетичної системи України запровадили графіки відключень світла в Харкові та обмеження для промисловості в Кривому Розі.

10 квітня ворог цілив дронами у об'єкти критичної і транспортно-логістичної інфраструктури Одещини. У результаті постраждали двоє людей, пошкоджений енергетичний об'єкт.