Верховна Рада ухвалила проєкт закону про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Про це повідомляє народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, законодавчу ініціативу №0242 підтримали 317 народних депутатів.

Закон розроблено Мінекономіки з метою ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, вчиненої 22 вересня 2023 року в місті Оттава, що відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України» є необхідною передумовою для набрання нею чинності.

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Очікується, що реалізація закону дозволить завершити всі внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності змінами до Угоди, які сприятимуть подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволять вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів Канади, відкриють можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.

Раніше ми писали, що народні депутати підтримали низку законодавчих змін, які мають посилити відповідальність за ухиляння від мобілізації, а також розпочала розгляд поправок до головного законопроєкту про мобілізацію.