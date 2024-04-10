Головне управління розвідки інформує, що російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) намагається у Канаді знайти іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу та завербувати на службу Кремлю.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

“Пошук агентів-двійників відбувається у середовищі іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом Радянського Союзу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що свої заклики кремлівська спецслужба просуває, зокрема через російськомовні засоби масової інформації у Канаді.

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Наприклад, у березні 2024 року відповідне звернення ФСБ поширили у вигляді листівки-додатку до друкованого видання “Наша Канада” ― це газета, яку безплатно розповсюджують у магазинах “європейських товарів”, російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах Торонто.

“Вказане видання позиціює себе продемократичним та антипутінським, що, однак, може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих безпекових структур”, - зазначили в ГУР.

Раніше ми писали, що безпілотники ГУР атакували Борисоглєбський навчальний авіаційний центр у Росії. Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляють, що атака відбулась за допомогою українських безпілотників. Пошкоджено головний виробничий цех.