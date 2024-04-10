Російська окупаційна влада в Маріуполі має намір провести у травні "мобілізацію", а також розпочинає весняну частину мобілізації. Зокрема, призову підлягають чоловіки 1994-2006 років народження.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"У травні в окупованому Маріуполі може розпочатися мобілізація. Так званий військовий комісаріат Маріуполя та району видав розпорядження, згідно з яким окупаційна адміністрація до 15 квітня має надати всі дані про підприємства у місті для проведення мобілізаційних заходів", - йдеться у повідомлені.

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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, інформацію до так званого воєнкомату має бути надано до 15 квітня.

Раніше ми писали, що російська окупаційна влада почала розносити квитанції за комунальні платежі у зруйновані будинки Маріуполя. Маріупольці отримують квитанції за комунальні послуги у будинках, яких немає.

Крім того, Росія продовжує вивозити крадене зерно з порту Маріуполя. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що в такий спосіб окупанти розпочали сезон мародерства та піратства.

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