Ізраїль завдав ракетних ударів по сирійських військових об’єктах, на яких нібито перебували бойовики угруповання «Хезболла».

Про це пише Укрінформ з посиланням на Times of Israel.

«Армія оборони Ізраїлю вважає сирійський режим відповідальним за всі дії, що відбуваються на його території, й не дозволить жодної активності, яка призведе до закріплення «Хезболли» на сирійському фронті», - заявили ізраїльські військові.

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Зазначається, що обстрілу зазнала база сирійської армії на півдні країни поблизу із територією Ізраїлю, яку, за даними розвідки, використовувала «Хезболла».

Times of Israel додає, що мішенями ізраїльських ударів на території Сирії стали також оглядові пости та інша інфраструктура «Хезболли».

Окрім цього, ізраїльська артилерія обстріляла два південні регіони Лівану, аби «знищити небезпеку».

Нагадаємо, нещодавно начальник штабу ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль готовий повернутися до бойових дій, а звільнення заручників для них – важливіше за інші цілі.

Раніше Ізраїль випадково завдав удару по місії World Central Kitchen. Начальник штабу ЦАХАЛу Герці Халеві заявив, що це сталося через «помилкову ідентифікацію».

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4 квітня іранські офіційні особи повторили погрози на адресу Ізраїлю після авіаудару ЦАХАЛу по консульству Ірану в Сирії. Американське ЦРУ попередило, що впродовж 48 годин Іран може розпочати військову операцію проти Ізраїлю.