Цього року Латвія надасть військову підтримку Україні на суму близько 112 мільйонів євро.

Про це повідомив очільник держави після підписання двосторонньої угоди між країнами.

«Цього року Латвія надасть військову підтримку на суму близько 112 мільйонів євро. Латвія також допомагатиме з відновленням та відбудовою, захистом критичної інфраструктури, розмінуванням, безпілотними технологіями та кібербезпекою», – зазначив Зеленський.

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Він також подякував Латвії за готовність допомагати Україні в захисті від російської агресії стільки, скільки буде потрібно.

Раніше ми писали, що у Литві Президент Володимир Зеленський разом з латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Латвією.

Згідно з нею, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях. Також Латвія всебічно сприятиме вступу України до ЄС і НАТО.

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