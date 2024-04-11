Цього року Латвія надасть військову підтримку Україні на суму близько 112 мільйонів євро.

Про це повідомив очільник держави після підписання двосторонньої угоди між країнами.

«Цього року Латвія надасть військову підтримку на суму близько 112 мільйонів євро. Латвія також допомагатиме з відновленням та відбудовою, захистом критичної інфраструктури, розмінуванням, безпілотними технологіями та кібербезпекою», – зазначив Зеленський.

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Він також подякував Латвії за готовність допомагати Україні в захисті від російської агресії стільки, скільки буде потрібно.