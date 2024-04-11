У Литві Президент Володимир Зеленський разом з латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Латвією.

Про це повідомив Зеленський у Telegram.

«Щойно разом із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом поставили підписи під двосторонньою безпековою угодою між нашими країнами. Згідно з нею, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО», – написав очільник України.

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Документ засвідчує готовність Латвійської Республіки допомагати з відновленням і відбудовою, захистом критичної інфраструктури, розмінуванням, безпілотними технологіями та кібербезпекою. Безпекова угода чинна протягом десяти років і передбачає можливість продовження його дії за взаємною згодою сторін.

Україна раніше підписала 8 безпекових угод: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Фінляндією та Нідерландами.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із лідерами держав-партнерів. За словами Президента, заплановані важливі зустрічі.