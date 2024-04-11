Сьогодні Європейський парламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС через неспроможність країн блоку надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це з посиланням на євродепутатів пише "Європейська правда".

Експрем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.

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Він нагадав слова високого представника ЄС Жозепа Борреля про те, що європейські країни мають сотню систем Patriot і при цьому не здатні допомогти українцям сімома. Рішення підтримали 515 євродепутатів, проти цього виступили 62.

"Парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Patriot!" – написав Верхофстадт.

Раніше ми писали, що Президент Володимир Зеленський закликав союзників надати Україні системи ППО після чергового масованого удару Росії по українській енергетичній інфраструктурі. Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

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