На Раді оборони Харківщини ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів області.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Щойно на Раді оборони області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми у 47 прифронтових населених пунктах. Мова йде лише про близькі до кордону з РФ населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини», - йдеться в дописі.

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Він уточнив, що жителів Харкова це рішення не стосується. За словами посадовця, вже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей.

Зазначимо, що 7 березня Рада оборони Харківщини ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з двох громад Куп’янського району.

Раніше ми писали, що Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Нагадаємо, 9 квітня артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. 8 квітня через обстріли енергетичної системи України в Харкові запровадили графіки погодинних відключень світла.