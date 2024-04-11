У словацькому містечку Михайлівці, що неподалік кордону з Україною, 11 квітня вранці розпочалися українсько-словацькі урядові консультації, повідомляє Укрінформ.

Делегацію України на зустрічі очолює прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прибуття делегацій відбувалося на тлі невеликої демонстрації на площі біля ратуші на підтримку України. Її учасники тримали прапори України, а також ЄС та Словаччини. На великому транспаранті демонстрантів містився напис словацькою мовою "Росіяни – геть з України".

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Вони освистували членів словацького уряду, які прибули на консультації, та викрикували "Ганьба!". Членів української делегації учасники акції зустрічали лозунгами "Слава Україні!" та "Слава Збройним силам України!".

Очікування України від українсько-словацьких урядових консультацій

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сподівається, що міністри країн зможуть встановити контакти й прагматично говорити про спільні інтереси, економіку, розвиток, відновлення України, про участь у проєктах логістики та про європейські фонди. Про це Шмигаль повідомив у своєму Телеграмі.

Більше по темі Аватар Гітлера Чехи ніколи не забували про те, що 1938 року союзники віддали чеські Судети Гітлеру після того, як він публічно усіх запевнив, що це буде «остання територіальна вимога, яку я висуваю Європі».

"Певен, наші консультації дадуть поштовх і для міжрегіонального співробітництва, для реалізації проєктів між містами й громадами України та Словаччини.

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Для нас також критично важлива підтримка наших євроінтеграційних прагнень і Формули миру Президента України. Зосередимо увагу на цих питаннях", - підкреслив прем’єр-міністр України.

Під час відкриття діалогу він акцентував на постійних повітряних атаках Росії. Зокрема розповів, що сьогодні ворог знову завдав комбінованого удару по енергетичній і цивільній інфраструктурі.

"Цінуємо надану Словаччиною енергетичну й гуманітарну допомогу.

Дякую Прем’єр-міністру Роберту Фіцо й словацькому уряду за організацію цих консультацій та підтримку в багатьох сферах. Розраховуємо на подальший розвиток нашої прагматичної співпраці" - наголосив Денис Шмигаль.

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У січні Денис Шмигаль заявив, що Словаччина не блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні від Європейського союзу. Такої домовленості дійшли український премʼєр та його словацький колега Роберт Фіцо за підсумками зустрічі в Ужгороді.

Раніше ми писали, що новий міністр культури Словаччини Мартіна Шимковичова скасувала заборону на культурну співпрацю з Росією та Білоруссю, запроваджену у березні 2022 року.

У січні 2024 року очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо підтримав вето угорського колеги Віктора Орбана на надання 50 млрд євро фінансової допомоги від Євросоюзу Україні на чотири роки.