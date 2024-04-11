У словацькому містечку Михайлівці, що неподалік кордону з Україною, 11 квітня вранці розпочалися українсько-словацькі урядові консультації, повідомляє Укрінформ.
Делегацію України на зустрічі очолює прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Прибуття делегацій відбувалося на тлі невеликої демонстрації на площі біля ратуші на підтримку України. Її учасники тримали прапори України, а також ЄС та Словаччини. На великому транспаранті демонстрантів містився напис словацькою мовою "Росіяни – геть з України".
Вони освистували членів словацького уряду, які прибули на консультації, та викрикували "Ганьба!". Членів української делегації учасники акції зустрічали лозунгами "Слава Україні!" та "Слава Збройним силам України!".
Очікування України від українсько-словацьких урядових консультацій
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сподівається, що міністри країн зможуть встановити контакти й прагматично говорити про спільні інтереси, економіку, розвиток, відновлення України, про участь у проєктах логістики та про європейські фонди. Про це Шмигаль повідомив у своєму Телеграмі.
Аватар Гітлера
"Певен, наші консультації дадуть поштовх і для міжрегіонального співробітництва, для реалізації проєктів між містами й громадами України та Словаччини.
Для нас також критично важлива підтримка наших євроінтеграційних прагнень і Формули миру Президента України. Зосередимо увагу на цих питаннях", - підкреслив прем’єр-міністр України.
Під час відкриття діалогу він акцентував на постійних повітряних атаках Росії. Зокрема розповів, що сьогодні ворог знову завдав комбінованого удару по енергетичній і цивільній інфраструктурі.
"Цінуємо надану Словаччиною енергетичну й гуманітарну допомогу.
Дякую Прем’єр-міністру Роберту Фіцо й словацькому уряду за організацію цих консультацій та підтримку в багатьох сферах. Розраховуємо на подальший розвиток нашої прагматичної співпраці" - наголосив Денис Шмигаль.
У січні Денис Шмигаль заявив, що Словаччина не блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні від Європейського союзу. Такої домовленості дійшли український премʼєр та його словацький колега Роберт Фіцо за підсумками зустрічі в Ужгороді.
Раніше ми писали, що новий міністр культури Словаччини Мартіна Шимковичова скасувала заборону на культурну співпрацю з Росією та Білоруссю, запроваджену у березні 2022 року.
У січні 2024 року очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо підтримав вето угорського колеги Віктора Орбана на надання 50 млрд євро фінансової допомоги від Євросоюзу Україні на чотири роки.
Коментарі (0)