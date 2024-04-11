Російська армія завдала авіаційного удару КАБами по критичній інфраструктурі Сум – місцевій ТЕЦ.

Про це повідомила Сумська ОВА.

«Сьогодні, 11 квітня після 16 години, ворог наніс авіаційний удар КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми – місцевій ТЕЦ. На місці працюють всі необхідні служби», - йдеться в дописі.

Зазначається, що, попередньо, люди не постраждали. Наслідки удару уточнюються.

«Також було здійснено обстріл Есманської громади Шосткинського району (попередньо – зі ствольної артилерії). Внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини. Постраждалі доставлені до Глухівської лікарні», - повідомили в ОВА.

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Раніше ми писали, що під час масованої ракетної атаки 11 квітня РФ повністю знищила Трипільську ТЕС на Київщині. Унаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.

Ракетна атака на енергетику України 11 квітня

Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. Найскладніша ситуація – в Харківській області. У Запорізькому районі пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. Обʼєкт газорозподільчої інфраструктури та електропідстанція зазнали пошкоджень на Львівщині.

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