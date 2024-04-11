Ворог вранці 11 квітня масовано вдарив по енергетиці України. Найскладніша ситуація – в Харківській області.

Про це в Телеграмі повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.

«Ворог випустив десятки дронів та ракет по Харківській, Київській, Запорізькій та Львівській областях. На щастя, без загиблих та постраждалих. Найскладніша ситуація в Харківській області. Там більше 10 ракетних ударів лише по місту.

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Країна-терорист намагається знищити інфраструктуру Харкова та залишити місто в темряві. Наразі вже є перебої з електрикою в області – більше 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання», – повідомив Кулеба.

Він додав, що в місті метрополітен використовують як укриття. Фахівці, місцева та обласна влада працюють, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки.

«Окупанти ще раз вирішили воювати проти кранів та світла. Координуємо заходи, аби мережі працювали. В людей буде електрика попри атаки ворога», – підкреслив Олексій Кулеба.

Ситуація в областях України після обстрілів 11 квітня

Харківська область

Окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області. Станом на ранок 11 квітня – постраждалих немає, повідомив у Телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Запорізька область

У Запорізькому районі пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. Про це в Телеграмі повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він також поінформував, що впродовж доби окупанти завдали 421 удару по семи населених пунктах Запорізької області.

"Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Малій Токмачці та Роботиному. 165 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 8 обстрілів РСЗВ накрили Залізничне, Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине та Малинівку", – написав він.

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Ще 244 артобстріли завдав ворог по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Малинівки, Роботиного та Левадного.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Львівська область

Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському.

Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці. Жертв та постраждалих немає. Всі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

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Київська область

У ніч проти 11 квітня Київська область також зазнала масованого обстрілу з боку РФ. Регіон атакували ударними безпілотниками, а також ракетами. Ворог поцілив у об'єкт інфраструктури. Про це повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Тривога тривала понад 5 годин. На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури. Наразі інформація про постраждалих і загиблих не надходила", – розповів Кравченко.