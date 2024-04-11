Полонені бойовики “ЛДНР”, яких Росія не вносить у списки обміну військовополоненими, записали звернення до верховного головнокомандувача збройних сил РФ Володимира Путіна. Вони нагадали господарю Кремля поширену в Росії фразу “росіяни своїх не кидають”.

Відеозвернення опублікував український журналіст та блогер Денис Казанський.

“Ми всі боролися пліч-о-пліч, а коли дійшла справа до обміну військовополонених, про нас забули. Росіяни своїх не кидають. Чи стосується ця фраза захисників Донецька та Луганська?” - запитують мобілізовані до армії РФ жителі окупованих Донецької та Луганської областей.

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Вони зазначають, що Росія обмінює лише полонених росіян, а “мобіки” з Донбасу, які воювали за інтереси РФ, виявилися нікому не потрібними.

“Коли прийде наш час? Роз’ясніть нашу подальшу долю”, - просять вони Путіна.

Загалом звернулись до президента РФ 69 військовополонених так званої “ЛДНР”, однак, як наголосив їхній представник, насправді їх набагато більше, але більшість уже втратили надію і не вірять, що обмін колись відбудеться.

“Росія могла б давно вже обміняти їх на полонених солдатів ЗСУ, але росіянам важливіше мучити українців, ніж витягувати своїх. До того ж “ополченців” із Донбасу в Росії взагалі не вважають за людей”, - зауважив Денис Казанський.

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Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Росія відмовилася здійснити ініційований Україною обмін військовополоненими, які сповідують іслам або є католиками. Також Україна висловила свою готовність до здійснення обміну за формулою «всіх на всіх» із нагоди відзначення православного Великодня.