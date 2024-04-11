Російські військові на тимчасово окупованій Херсонщині активно мінують сільськогосподарські угіддя, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Аби втримати анексовані території ворог збільшує площу мінних полей шляхом мінування аграрних земель. Зокрема, мінування відбувається на особистих земельних ділянках. Такі дії в черговий раз ставлять під загрозу життя цивільних осіб, зокрема, пересування спеціальної техніки типу комбайн для обробки полів", - зазначають активісти з ЦНС.

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У ЦНС вкотре закликали громадян України на ТОТ зберігати пильність, зокрема під час пересування автомобільним засобом особливо ґрунтовими дорогами.

Раніше ми писали, що російські військовослужбовці мріють отримати поранення на війні в Україні, аби повернутися додому, бо інших шансів до Росії у них нема.

Також на тимчасово окупованих територіях України росіяни масово заселяють російських військових або цивільних, які приїхали у міста на заробітки у «націоналізоване» житло місцевих мешканців. Росіяни не соромляться відбирати квартири навіть у тих мешканців ТОТ, яких вони депортували до Росії.

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Крім того, на тимчасово окупованих територій місцева влада готує масштабні пропагандистські заходи у Росії для українських підлітків. Так звані екскурсії присвячені річниці завершення Другої світової війни.

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