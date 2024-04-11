Сьогодні Президент України Володимир Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із лідерами держав-партнерів. Зокрема, Президент України разом з латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом підписали двосторонню безпекову угоду між країнами.

Також Зеленський зустрівся з лідерами Латвії, Чехії, Румунії, Польщі та Литви.

Виступ президента України на саміті Тримор'я

У своїй промові Зеленський наголосив на нагальній потребі посилити протиповітряну оборону України – реальними діями, а не словами. Він розповів учасникам саміту про сьогоднішній масований удар по критичній інфраструктурі України.

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"На жаль, це вже стало рутиною для нашого регіону – як такі удари, так і наші звернення про необхідність посилити нашу ППО. Щодня летять ракети, і щодня ми чуємо, що Україні передадуть нові системи ППО. Щодня російські терористи відключають електрику Харкову та іншим нашим містам, і щодня ми чуємо, що скоро буде нова допомога," - зазначив Президент.

Очільник України вкотре наголосив, що країна потребує захист від російських атак, тому сьогодні критично важливо, щоб всі партнери виконали свої обіцянки щодо постачання зброї та снарядів. Також він зазначив, що заморожені російські активи мають бути спрямовані на захист від російського ж терору, зокрема через підтримку життя та захиту, захисту та відновлення знищеного в Україні.

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Крім того, Зеленський вважає, що у небезпеці не тільки Україна, а всі держави – сусіди Росії та кожен народ, чиє життя в зоні досяжності російської авіації та ракет.

Переговори про вступ України до ЄС мають розпочатись у червні

Фото: сайт Президента України

На пресконференції з президентами Литви та Польщі у Вільнюсі за підсумками саміту Тримор'я Президент Володимир Зеленський повідомив, що має переконання - у червні буде правильно розпочати переговори про вступ України.

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“Час, який можемо використати для зближення, маємо використати, не втрачаючи жодного дня, а не те що місяця. У червні буде правильним фактично розпочати переговори про вступ України”, – сказав Зеленський.

Він також закликав НАТО не боятися власних правил, зауваживши, що “регіон Балтійського моря нарешті здобув історичний шанс на надійну безпеку після вступу Фінляндії та Швеції в НАТО. Такої ж безпеки потребує і регіон Чорного моря".

"Як демократична нація, що захищає наші спільні цінності Альянсу, Україна заслуговує на запрошення вступити в НАТО”, – заявив Зеленський.

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Закон про мобілізацію та зміни до нього

Фото: сайт Президента України

На пресконференції не вдалося оминути актуальне питання про зміни, які сьогодні ухвалила Верховна рада до законодавства про мобілізацію. Президент Зеленський заявив, що мобілізація в Україні триває з початку повномасштабного вторгнення, а зміни спрямовані на посилення контролю в цьому питанні та підтримку війська щодо проведення ротацій, надання відпусток тощо.

«Що стосується мобілізації, по-перше, хотів би, щоб всі розуміли: у нас війна, воєнний стан, а з впровадженням воєнного стану впроваджується мобілізація. Мобілізація йде згідно з термінами, згідно законодавства, вона продовжувалась кожні 3 місяці українським парламентом постійно з початку війни, нічого нового не існує. Багато всього, багато маніпуляцій, російського наративу щодо зриву мобілізації в Україні тощо», - наголосив Президент.

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Він додав, що зміни до закону внесли на запит військового керівництва України. Зокрема, частину про посилення контролю щодо ухилянтів.

Kyiv Post розбирався, що змінив новий закон про мобілізацію, кому доведеться повторно проходити ВЛК та які бонуси обіцяють за добровільне підписання контракту.

Підготовка до підписання безпекової угоди з Польщею

Президент України повідомив, що він з очільником Польщі під час зустрічі у Вільнюсі обговорили підготовку двосторонньої безпекової угоди. Зеленський подякував Дуді за послідовну підтримку України та незмінну оборонну допомогу.

Також сторони обговорили підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії та співпрацю щодо вступу України до Європейського Союзу і НАТО.

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Зеленський поінформував колегу про нічні ракетні удари російських військ по об’єктах енергетики, про важку ситуацію в Харкові. Він наголосив, що Україна критично потребує посиленої підтримки партнерів, передусім – у протиповітряній обороні.

Нагадаємо, Україна раніше підписала 9 безпекових угод: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Фінляндією, Нідерландами та Латвією.

Президенти України та Угорщини обговорили підготовку Глобального саміту миру

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Президентом Угорщини Тамашем Шуйоком підготовчий процес до Глобального саміту миру та запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України.

«Провів першу зустріч із Президентом Угорщини Тамашем Шуйоком. Обговорили підготовку Глобального саміту миру. Запросив Угорщину взяти участь у саміті. Запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України та розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою», - повідомив Зеленський.

Також він подякував народу Угорщини за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.